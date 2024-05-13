Экс-сотруднику «Яндекса» грозит дело за госизмену из-за финансирования ВСУ ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» за финансирование ВСУ

Фото: МО Украины

ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. После начала специальной военной операции фигурант переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, который приобретает для ВСУ бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты. Уточняется, что мужчина скрывался от частичной мобилизации за границей и привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

ФСБ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО «Яндекс», причастного к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ, — говорится в сообщении ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в шпионаже и передаче секретных данных Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Россиянин передавал данные об объектах военной инфраструктуры края. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, мужчину арестовали.

В прошлом году по статьям о государственной измене и шпионаже в России приговорили 48 человек. Этот показатель вырос в три раза в сравнении с 2022 годом. В июне 2023 года наказание за государственную измену было ужесточено вплоть до пожизненного заключения.