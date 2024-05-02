Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже для Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче секретных сведений Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, мужчину арестовали.

Отмечается, что россиянин передавал данные об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР. При этом, как подчеркнули в ФСБ, задержанный осознавал возможность использования этой информации Украиной против безопасности России.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Волгоградской области задержали двоих участников неонацистской группировки. Как отмечается, они состояли в проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и готовили резонансный теракт.

Задержанные признались, что разделяют идеи расового превосходства и самостоятельно установили связь с главарями террористической организации. От них получили подробные инструкции по изготовлению взрывного устройства, изготовили его и провели испытание.

До этого за госизмену осудили 26-летнего жителя Бурятии, планировавшего вступить в ряды ВСУ. Его задержали на территории Кемеровской области, когда он направлялся в сторону Украины. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.