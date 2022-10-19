Экс-мэр Краснодара отправится добровольцем на СВО Экс-мэр Краснодара Первышов объявил об уходе добровольцем на спецоперацию

Фото: krd.ru

Евгений Первышов

Бывший мэр Краснодара и депутат Госдумы от региона Евгений Первышов в Telegram-канале заявил, что подал заявление в военкомат для участия в специальной военной операции. По словам парламентария, участвовать в СВО он намерен «ради будущего своей семьи и своей Родины».

Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Сегодня подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение. Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме, — написал Первышов.

Он добавил, что 21 октября направится в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области, а после прохождения сборов будет прикомандирован к части для выполнения поставленных задач в зоне СВО.

Ранее жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская косвенно подтвердила, что супруг отправился на фронт. В своих социальных сетях она выложила фотографию, где обнимает мужа, стоящего в военной полевой форме без нашивок. Позже Стрелков подтвердил, что находится на фронте.