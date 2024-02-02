Экс-главу «Мемориала» признали иноагентом Минюст РФ внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олег Орлов признан иностранным агентом, следует из перечня на сайте Министерства юстиции РФ. Также в список включены директор российской «Википедии» Станислав Козловский, заместитель директора Ельцин Центра, историк Никита Соколов, новосибирский депутат Антон Картавин, ЛГБТ-активист (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Михаил Чимаров, журналист Сергей Степанов.

Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов, — сказано в публикации.

Картавин, как указали в Минюсте, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. А Козловский в свою очередь принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Чимаров выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений, считают в министерстве. В отношении Степанова отмечается, что среди прочего он участвует в деятельности иностранного юридического лица и проживает за пределами РФ.

Ранее стало известно, что абитуриентам факультета журналистики Высшей школы экономики запретили цитировать в своих работах материалы иностранных агентов. Также запрещено упоминание публикаций с пропагандой ЛГБТ.