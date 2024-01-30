Абитуриентам журфака ВШЭ запретили цитировать иноагентов

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Абитуриентам факультета журналистики Высшей школы экономики запретили цитировать в своих работах материалы иностранных агентов, говорится в регламенте вступительных экзаменов на сайте ВШЭ. Также запрещено упоминание публикаций с пропагандой ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Использование в письменных работах материалов, запрещенных для детей, включая упоминание или цитирование продукции, произведенной признанным в России иностранным агентом, приведет к аннулированию работы, — говорится в документе.

В регламенте также указано, что во время вступительных экзаменов абитуриенты должны соблюдать действующие в РФ правовые нормы, в том числе законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить потенциального кандидата в президенты Бориса Надеждина на предмет признаков деятельности иноагента. Общественник указал, что избирательную кампанию Надеждина поддерживают оппозиционные деятели.

26 января Минюст РФ включил в список иноагентов предпринимателя Дмитрия Потапенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналиста Максима Трудолюбова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным ведомства, бизнесмен участвовал в мероприятиях, организованных иноагентами, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Публицист же сотрудничал с нежелательными организациями и выступал с критикой СВО, указал Минюст.