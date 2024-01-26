Блогер Потапенко и журналист Трудолюбов пополнили список иноагентов Минюст признал иностранными агентами Дмитрия Потапенко и Максима Трудолюбова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов внесены в реестр иностранных агентов по решению Минюста. По данным ведомства, Потапенко участвовал в мероприятиях, организованных иноагентами и СМИ с соответствующей маркировкой. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях власти в РФ, говорится на сайте ведомства.

Д. В. Потапенко участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — сообщил Минюст.

По данным ведомства, Трудолюбов при этом сотрудничал с нежелательными организациями и выступал с критикой СВО. Вместе с указанными лицами в реестр иноагентов также было внесено новостное издание «Вот так», учредителем которого является иностранная медиакорпорация.

Ранее сообщалось, что писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был объявлен в розыск. Статья, по которой его хотят привлечь к ответственности, при этом не указывается.