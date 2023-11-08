Экс-депутат Госдумы Власов объяснил, почему его лишили мандата Экс-депутат Госдумы Власов: мандат отобрали за активность

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Василий Власов

Бывший депутат фракции ЛДПР в Госдуме считает, что его лишили мандата из-за активной позиции, так как он поднимал вопросы, «которые, возможно, никто не поднимает». Как заявил экс-парламентарий в беседе с RTVI, официальным поводом для снятия с него полномочий были названы прогулы заседаний, однако это не соответствует действительности.

Ранее Власов и член фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадим Белоусов были лишены депутатских мандатов за прогулы. Власов рассказал, что присутствовал на всех «фундаментальных заседаниях» комиссии по регламенту, в которой состоит, однако комиссия Госдумы по этике не стала слушать его доводы.

Что за детский сад? То есть это продиктованное решение, — высказал мнение экс-депутат.

Он также признался в «натянутых» отношениях с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Причиной этого, по словам бывшего народного избранника, стало заявление основателя партии Владимира Жириновского, который, уже находясь в больнице, якобы прочил именно Власова на должность руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. В связи с этим, как предположил Власов, его в ближайшее время его исключат и из партии.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг сообщения о своей причастности к лишению Власова депутатских полномочий. По словам Слуцкого, молодой парламентарий лишен мандата за прогулы, а не из-за их личных разногласий.