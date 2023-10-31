В СРЗП отреагировали на возможную отставку депутата Белоусова Пресс-служба СРЗП: есть все основания для лишения Белоусова депутатского мандата

Фото: udmurtia.spravedlivo.ru

Вадим Белоусов

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Вадим Белоусов уже более года не посещает пленарные заседания Госдумы и комитета по защите конкуренции, членом которого является, сообщили NEWS.ru в пресс-службе партии. По словам представителей, у комиссии Госдумы по этике были все основания выдвинуть на рассмотрение вопрос о лишении его депутатских полномочий. При этом в самой фракции решили не голосовать. Кроме того, в партии отметили, что пока непонятно, кто может занять место Белоусова.

Если говорить о замещении депутатов, то, как правило, мандат получает следующий человек, выдвигавшийся по списку от региональной группы. В данном случае от Кировской области и Удмуртии. Конкретная кандидатура будет определена решением президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — сказали в пресс-службе СРЗП.

Ранее стало известно, что шесть депутатов Госдумы ни разу не явились на пленарные заседания нижней палаты парламента с начала осенней сессии. Как ранее писал NEWS.ru, Белоусов перестал ходить на заседания, после того как его объявили в розыск по делу о взяточничестве. Помимо Белоусова депутатского мандата также хотят лишить представителя от ЛДПР Василия Власова.