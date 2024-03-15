Джабаров предложил Макрону вернуть Эльзас Германии после слов о Крыме

Фото: Совет Федерации РФ

Владимир Джабаров

Президент Франции Эммануэль Макрон может мечтать о чем угодно, говоря о том, что Крым необходимо вернуть Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, французскому лидеру придется отвечать за свои слова. Сенатор предложил Макрону вернуть Германии Эльзас и Лотарингию.

Может он вернет часть областей, которые достались Франции после разгрома Германии во Второй мировой войне? Эльзас, Лотарингию. Это были немецкие территории. Заявление Макрона просто идет в разнос. Он говорит слова, за которые придется отвечать. За заявления с такими эмоциями нужно вести ответственность. По-моему, Макрон сам себя переиграл, — сказал Джабаров.

Ранее Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины в рамках гарантий безопасности для достижения прочного мира. Также он утверждал, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.