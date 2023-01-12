«Дуэт подлецов»: депутат призвал запретить выступления чете Назаровых Депутат Госдумы Соловьев назвал песни четы Назарова и Васильевой о СВО антироссийскими

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова

Депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал четой подлецов звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его супругу — актрису Ольгу Васильеву, за то что они публично раскритиковали спецоперацию на Украине. По мнению парламентария, высказанного в разговоре с NEWS.ru, таким артистам надо запретить выступать перед российской аудиторией.

Ведь все больше творческих деятелей радуют зрителей нашей страны патриотическими талантливыми произведениями, многие артисты выступают с концертами на передовой, поднимают моральный дух наших защитников. Но, как говорится, в семье не без урода. Есть и те, кто не стыдится глумиться над великими советскими музыкальными произведениями, высмеивать нашу память о Великой Победе над фашизмом. Как можно оценить их уровень морального уродства и падения? Дуэт подлецов, посмевший исказить содержание и смысл лучших советских произведений, будет предан забвению. Лицемерной семейке Назаровых надо запретить выступать перед российской аудиторией, — заявил Соловьев.

По его мнению, Министерство культуры РФ обязано взять под личный контроль антироссийские выступления и обязать театры прекратить сотрудничество с артистами, которые проповедуют прозападные антироссийские ценности.

Ранее актер Артур Смольянинов в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ему наплевать на Россию. Артист признался, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Он добавил, что если бы и принимал участие в военном конфликте, то только на стороне Киева.

9 января депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал возбудить против артиста уголовное дело. Позже глава СК России Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.