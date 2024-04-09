«Дрянь надо убирать»: в Госдуме призвали запретить вейпы Депутат ГД Нилов призвал полностью запретить вейпы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные сигареты должны быть полностью запрещены для продажи в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что вейпы стали более популярны из-за изменения цен на обычные сигареты и сокращения числа мест для курения.

Электронные сигареты начали курить чаще, когда стало меньше мест для курения обычных сигарет и изменилась ценовая политика. С вейпами же количество негативных последствий увеличилось, количество случаев, когда они взрываются в руках, тоже увеличилось. Курение электронных сигарет бьет по здоровью наших граждан, поэтому надо вовремя эту дрянь убирать, — сказал Нилов.

Также депутат отметил рост числа жалоб со стороны родителей. Он сетует, что подростки курят вейпы в учебных учреждениях, а заметить это сложнее из-за того, что «парилки» не имеют такого же явно выраженного запаха, как сигареты.

Стало поступать очень много жалоб от родительского сообщества о том, что дети курят вейпы в школах, детских садах, а за руку поймать их невозможно, ведь от вейпов нет такого ярко выраженного запаха, как от сигарет. На прошлой неделе похоронили четырнадцатилетнего спортсмена, который впервые покурил вейп и погиб от отравления им, — отмечает депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России вейпов. Указано, что под ограничение могут попасть как никотиновые, так и безникотиновые устройства.