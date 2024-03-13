В России могут ввести новое ограничение для должников по алиментам В ГД внесли законопроект о запрете азартных игр для должников по алиментам

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Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий запрет на участие в азартных играх для россиян, имеющих долги по алиментам. Соответствующий документ подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Законопроект опубликован в думской базе данных.

Проектом федерального закона предлагаются изменения, устраняющие вышеуказанный пробел законодательства Российской Федерации. Установление запрета на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с лицами, уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов на несовершеннолетних детей, — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также устанавливаются ограничения на участие в азартных играх лицам, не достигшим совершеннолетия. Сенаторы предлагают обязать организаторов соответствующих мест требовать от россиян, не достигших 18 лет, покинуть увеселительное заведение.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко предложил Совфеду совместно подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам. Он также выразил надежду на поддержку сенаторами проекта федерального закона о создании общедоступного реестра алиментщиков.