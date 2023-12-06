В Минюсте поставили вопрос о новых ограничениях для алиментщиков Чуйченко призвал подумать о новых ограничениях для должников по алиментам

Министр юстиции Константин Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совфеде предложил совместно подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам. Он также выразил надежду на поддержку сенаторами проекта федерального закона о создании общедоступного реестра алиментщиков, передает РИА Новости.

Нами разработан проект федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. В ноябре он был принят Государственной думой в первом чтении. Надеемся на вашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, — сказал он.

Госдума 9 ноября в первом чтении приняла законопроект о создании публичного реестра должников по алиментам, инициатором которого выступил Минюст РФ. Предполагается, что в перечень попадут граждане, которые привлекались к уголовной или административной ответственности за неуплату. Также в реестр попадут люди, объявленные в федеральный розыск. В ходе пленарного заседания замминистра юстиции Андрей Логинов сказал, что законопроект может стать серьезным рычагом морального воздействия.