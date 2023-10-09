«Доигрались?»: Медведев обратился к НАТО из-за оружия ВСУ в руках ХАМАС Медведев: переданное Киеву оружие появится в горячих точках по всему миру

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Западное вооружение, которое поставлялось украинской армии, сейчас используется в Израиле, написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, странам НАТО следует понимать, что ситуация будет лишь усугубляться.

Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, — допустил Медведев.

Он также считает, что власти Украины и до этого «торговали всем, что получили». Раньше это были нефть и газ, теперь — оружие. Как следствие, по мнению Медведева, на черных рынках могут появиться ракеты, танки и самолеты с Украины.

Ранее на американское вооружение у бойцов палестинского движения ХАМАС обратила внимание член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин. Она полагает, что именно Киев может иметь отношение к организации поставок оружия на Ближний Восток. При этом она не исключила наличие канала из Афганистана.

Военный эксперт Андрей Клинцевич также предположил, что Украина могла передать ХАМАС дорогостоящие компактные вооружения, которые легко провезти контрабандой. В число поставок могли войти зенитные комплексы Stinger или «Стрела», гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы, считает эксперт.