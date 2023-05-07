«Ублюдков наняли для убийств»: Медведев пригрозил диверсантам смертью Медведев предупредил совершивших покушение на Прилепина о риске внезапной смерти в тюрьме

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил сотрудников МВД, которые задержали подозреваемых в покушении на писателя Захара Прилепина. Политик написал в своем Telegram-канале, что причастных к теракту должны приговорить к длительным срокам заключения. При этом он указал, что иногда отбытие наказания заканчивается раньше срока в связи со смертью заключенного.

Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь: даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ назвал покушение на Прилепина подлой атакой нацистских экстремистов. Политик подчеркнул, что такие преступления не останутся безнаказанными и им нет срока давности. Медведев пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и добавил, что тем, кто выбирает своей целью патриотов России, не избежать кары.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался в Нижегородской области на противотанковых минах, установленных на дороге по пути следования, в результате погиб его водитель, сам писатель получил тяжелые ранения. Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.