Детский омбудсмен России оценила решение МУС о выдаче ордера на ее арест Детский омбудсмен РФ Львова-Белова: решение МУС об ордере на арест равноценно признанию заслуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Львова-Белова

Международное сообщество оценило работу Москвы по помощи украинским детям, заявила российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова, передает РИА Новости. Таким образом она прокомментировала сообщение о том, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест ее и президента России Владимира Путина в связи с «незаконным перемещением детей» с Украины в Россию.

Здорово, что международное сообщество оценило ту работу, по помощи детям, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них комфортные условия, что мы окружаем их заботливыми, любящими людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что же будет дальше. А мы продолжаем работать, — сказала Львова-Белова.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».