«Дестабилизировать все и вся»: Лавров о целях США Лавров: США заинтересованы в дестабилизации ситуации в любом регионе мира

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

США заинтересованы в дестабилизации ситуации в любом регионе мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, где Белый дом не может добиться какого-то результата, там он дестабилизирует ситуацию, чтобы «ловить рыбку в мутной воде».

Если посмотреть на все заграничные авантюры Соединенных Штатов за последние, наверное, 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой они действительно принесли бы благо той стране, тому региону, в дела которой и которого они вмешались. Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся, — добавил Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что нужно помнить печальный опыт всех лидеров стран, в которых США пытались играть какую-то роль. Он напомнил, что, как только ситуация менялась, Вашингтон без зазрения совести бросал политиков на произвол судьбы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское общество хотят дестабилизировать и расколоть извне. По его словам, для этого используются изощренные технологии психологической и информационной агрессии. На недавней встрече с лидерами религиозных объединений президент указал на попытки использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России для дестабилизации и раскола многонационального и многоконфессионального общества.