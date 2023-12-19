Депутаты Госдумы рассказали о предпочтениях в отечественных авто Daily Storm: депутатам нравятся Vesta, «УАЗ-Патриот» и ЗИЛ среди российских авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Vesta

Депутатам Государственной думы среди отечественных автомобилей нравятся Lada Vesta, «УАЗ-Патриот» и ЗИЛ-41047, пишет Daily Storm. С 2024 года парламентариев планируют пересадить на российские машины.

У меня была Lada Vesta, Vesta нормальная. Если брать «Москвич», он пошикарнее будет. Он дороговато стоит, но машина, безусловно, серьезная, — заявил депутат от Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

Депутат от Хабаровского края Борис Гладких отметил, что по работе ездит на личном Land Cruiser 2011 года, так как служебная Toyota Camry используется для помощи семьям участников СВО. А в качестве альтернативы «японцу» он бы выбрал «УАЗ-Патриот». Того же мнения придерживается и депутат от Омской области Олег Смолин.

Этот автомобиль я проверил в зоне СВО, я выезжал туда несколько десятков раз. Он себя показал хорошо. Особенно учитывая то, что регион протяженный и есть дороги без асфальтового покрытия, — рассказал Гладких.

Депутат из Дагестана Султан Хамзаев рассказал, что в свое время просил ЗИЛ-41047. Его он назвал шикарной, красивой и статной.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отчитаться о переходе чиновников на использование преимущественно отечественных автомобилей в служебных целях к 1 февраля 2024 года. На встрече с главами предприятий в августе Путин выразил недовольство тем, что госорганы продолжают запрашивать закупку иномарок. Президент заявил, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных авто.