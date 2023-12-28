Депутатов Госдумы начали пересаживать на российские служебные авто Депутат Олег Леонов показал служебную Lada Vesta

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутатов Госдумы начали пересаживать на служебные авто отечественного производства, сообщил член фракции «Новые люди» Олег Леонов в своем Telegram-канале. Он назвал себя первым пассажиром Lada Vesta среди коллег-парламентариев.

В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я — первый пассажир новой «Лады-Весты», теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы, — написал он.

Леонов назвал автомобиль достойным. Он добавил, что рад тому, насколько оперативно в этом вопросе перешли от слов к делу. Парламентарий сопроводил публикацию роликом, в котором показал салон машины.

Ранее сообщалось, что автомобили депутатов будут заменять на отечественные в случае выхода транспорта из строя. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данный вопрос прорабатывался при участии Управления делами президента России. Замену иномарок на российские машины поддержали лидеры всех политических партий в Думе.

Также президент РФ Владимир Путин ранее поручил пересадить чиновников на отечественные автомобили до февраля. Российский лидер отметил, что каждый парламентарий и муниципальный служащий должен осознавать необходимость развития собственных брендов в России.