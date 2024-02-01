Депутата от «Новых людей» отчитали за джинсы Вице-спикер ГД Яровая отчитала депутата Плякина за выход на трибуну в джинсах

Фото: Государственная дума

Владимир Плякин

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отчитала депутата фракции «Новые люди» Владимира Плякина, пришедшего на заседания и вышедшего выступать на трибуну в джинсах во время пленарного заседания, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что это «что-то новое в парламентской этике».

При всем моем глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах... Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике, — высказалась Яровая.

Замечание вице-спикера поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что все депутаты представляют избирателей и всю страну. Парламентарий уточнил, что, если выходящий выступать в Госдуме так себя ведет, значит так могут делать и все остальные.

Это отношение к нашим избирателям, к друг другу. Потому что, если выходящий так себя ведет, значит надо тогда всем остальным. Мы что этим хотим показать? Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно, — подчеркнул Володин.

Певица Вика Цыганова ранее предложила переодеть депутатов в кафтаны. Она подчеркнула, что в образ парламентариев нужно привнести традиционные элементы. При этом артистка отметила, что сама готова выступить дизайнером и поработать над костюмами.