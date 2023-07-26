В России предложили создать аналог HIMARS для ударов по ВСУ Депутат Шеремет предложил создать аналог HIMARS для ударов по объектам ВСУ

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

России необходимо создать собственные аналоги ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по ВСУ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, специалисты военно-промышленного комплекса РФ могут скопировать необходимые технологии, изучив трофейные ракеты. Кроме того, Россия обладает и собственным военным технологическим потенциалом для создания уникальных аналогов.

Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов, — заявил парламентарий.

Как сообщалось ранее, Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при разработке ракет Storm Shadow, благодаря захвату трофейной ракеты. По мнению аналитиков Military Watch Magazine, изучение ракеты позволит разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны Североатлантического альянса. Кроме того, информация о ракете может быть передана КНДР, Китаю или Белоруссии.

Руководитель военно-технического центра подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что российским военным удалось извлечь почти не поврежденную крылатую ракету Storm Shadow. Операция длилась два дня.