Депутат с трибуны разнес генералов за плохое обмундирование солдат Депутат Шаманов раскритиковал генералов МО за плохое обмундирование солдат

Депутат Госдумы Владимир Шаманов во время заседания раскритиковал генералов Минобороны России за нарушения при поставках солдатам экипировки. По его мнению, ситуацию необходимо срочно исправлять и оказать поддержку главе ведомства Андрею Белоусову, передает корреспондент NEWS.ru.

Настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам. <...> Хватит дурачить. Надо заняться и, дай Бог помощи, Белоусову. Потому что он уже сейчас начала делать первые шаги и ему надо помогать, — уточнил Шаманов.

Ранее Андрей Белоусов провел совещание с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Глава Минобороны заявил, что работу между МО России и Минздравом нужно выстроить таким образом, чтобы российские военнослужащие получали качественное лечение. Он напомнил, что военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, и получают ранения и травмы.

Также Белоусов обращал внимание, что Россия действует решительно в ходе специальной военной операции, и ее цели непременно будут достигнуты. Министр добавил, что все попытки нанести стратегическое поражение России не имеют перспективы.