Белоусов обсудил с Мурашко вопросы качественного лечения бойцов СВО

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Андрей Белоусов

Работу между Министерством обороны России и Минздравом нужно выстроить таким образом, чтобы российские военнослужащие получали качественное лечение, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов на совещании с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Он напомнил, что военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, и получают ранения и травмы, передает пресс-служба военного ведомства.

Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы. Нужно выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом, — сказал Белоусов.

Ранее министр Белоусов обратился к командованию и личному составу 10-го танкового полка, который принимал участие в штурме Авдеевки в ДНР. Он высоко оценил вклад военных во взятие под контроль населенных пунктов Камышеваха, Парасковиевка, Красногоровка и Уманское.

До этого Мурашко рассказал, что российская система здравоохранения финансирует разработки по оказанию высокотехнологичного и дорогостоящего лечения. Он отметил, что министерство заинтересовано в снижении стоимости и повышении доступности наиболее современных методов лечения и соответствующей продукции для россиян. Он подчеркнул, что программа госгарантий и система страхования для россиян покрывают достаточно большой объем доступности государственного финансирования медпомощи.