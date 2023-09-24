Депутат с иронией отреагировал на призыв Украины выехать населению из Крыма Депутат Ивлев: призыв Украины к выезду граждан из Крыма связан с депрессией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, Судак

Призыв властей Украины к крымчанам покинуть полуостров на период «деоккупации», является проявлением осенней депрессии из-за неудач на фронте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. Так генерал-майор запаса прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук призвавшей «украинцев» по возможности уехать из Крыма на подконтрольные Киеву территории или в третьи страны.

Депутат указал на то, что захватить Крым Киев готовится с 16 марта 2014 года. Тогда, по его словам, части ВСУ позорно бежали с полуострова, «как Мазепа из-под Полтавы».

Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте, — подчеркнул генерал.

Он считает, что полуостров надежно защищен. Ивлев добавил, что крымчане сейчас вместе со всей страной готовятся достойно отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распиаренное Украиной контрнаступление потерпело провал и это уже стало всем очевидно. По его словам, для Киева это плохая история, которая точно не приведет к какому-то значимому успеху. Западные союзники Украины начали процесс переосмысления и разработки планов, добавил он. Константинов считает, что этим можно объяснить «стратегическую паузу».