Депутат рассмеялся, узнав о выдвижении Стрелкова в президенты России Депутат Бородай рассмеялся над выдвижением Стрелкова в президенты России

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Игорь Стрелков

Решение экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова бороться за президентский пост не следует воспринимать всерьез, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Узнав об инициативе Стрелкова, парламентарий рассмеялся и предположил, что такой шаг является отчаянной попыткой напомнить о себе.

Это просто смешно. У Игоря Стрелкова есть потрясающее качество, которое отличает его не только от Владимира Путина, но и от многих людей на Земле — у него вообще нет никаких принципов. К этому заявлению не стоит относиться всерьез, — сказал Бородай.

Поведение Стрелкова депутат сравнил с действиями главного героя сатирического рассказал Федора Достоевского, который пытается привлечь к себе внимание тем фактом, что его проглотил крокодил.

Вот и Стрелков понимает, что сидит в тюремной камере — в пасти крокодила, причем сделал это совершенно добровольно. То есть он приложил максимальные усилия к тому, чтобы все так случилось. Сейчас он понимает, что его и до этого небольшая популярность продолжает исчезать. И поэтому, чтобы быть на плаву, Стрелкову надо напоминать о себе, — заключил парламентарий.

Ранее первый вице-президент России Александр Руцкой заявлял, что у Стрелкова нет необходимого опыта, чтобы руководить такой большой страной. По мнению политика, кандидат в президенты сначала должен поработать в должности губернатора, чтобы получить знания в области сельского хозяйства, промышленности и социальной сфере.