В ГД объяснили, почему в России не введут налог на бездетность Депутат Останина: в России нет условий для введения налога на бездетность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

В современной России нет условий, которые бы позволяли установить налог на бездетность, сказала в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она уточнила, что перед введением подобных мер государство должно обеспечить работой и жильем каждого гражданина, как это было в СССР.

Если бы депутат [Евгений] Федоров параллельно с введением налога на бездетность вышел с инициативой о создании первого рабочего места для молодых специалистов с достойной заработной платой, ввел закон о предоставлении социального жилья молодой семье и другие блага, что были в советское время, возможно, этот законопроект можно было бы рассматривать. Сейчас мы живем в абсолютно другом обществе, совершенно другом государстве, при ином отношении к молодежи и поддержании молодой семьи, — подчеркнула Останина.

Она добавила, что советская власть имела право вводить такой налог, поскольку обеспечивала всех людей работой и социальным бесплатным жильем. Но сегодня РФ такого права лишена, резюмировала депутат.

Ранее член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил стимулировать рост рождаемости в России с помощью введения налога на бездетность. Он напомнил, что В СССР мужчины (как женатые, так и холостяки) и замужние женщины, не имеющие детей, отчисляли государству шесть процентов заработной платы.