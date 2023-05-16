Депутат объяснил, почему в Центральной Азии испугались санкций Запада Депутат Затулин назвал экономическую уязвимость причиной боязни западных санкций в Центральной Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Затулин

Некоторые страны Центральной Азии, возможно, побоятся использовать обходные маневры для преодоления антироссийских санкций, считает первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с «Радио 1» он высказал мнение, что эти государства, будучи экономически уязвимыми, стремятся понравиться и России, и Западу.

Сегодня эти государства, для которых своя рубашка ближе к телу, пытаются таким образом всем понравится — и нам, и американцам. Один жест делают в нашу сторону, другой жест делают в сторону противостоящего нам Запада, — пояснил законодатель.

В качестве примера депутат привел политику руководства Казахстана, которому Соединенные Штаты пригрозили вторичными санкциями, если Астана продолжит помогать России обходить западные санкции. Затулин напомнил, что в январе 2022 года Россия помогла властям республики не допустить скатывания в гражданскую войну, однако сегодня Астана едва ли не громче всех заявляет о проблемах для своей экономики от сотрудничества с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин напомнил властям некоторых стран Центральной Азии, что искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.