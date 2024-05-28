Хинштейн назвал причину сбоя в работе СДЭК Хинштейн заявил, что сбой в работе СДЭК вызван хакерской атакой

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Сервис доставки грузов СДЭК столкнулся со сбоем в работе из-за хакерской атаки, сообщил глава комитета по информационной политике Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что в заявлении компании говорится о возобновлении выдачи заказов в пунктах СДЭК с 29 мая.

Хакеры, взявшие на себя ответственность за сбой, заявили, что использовали вирус-шифровальщик. Пишут, что компания делала бэкапы лишь раз в полгода, то есть данные о посылках за шесть месяцев могут быть утеряны, — отметил депутат.

Хинштейн также подчеркнул необходимость более подробной информации от компании о масштабах утечки данных, предпринятых мерах по защите системы и предоставлении результатов внутреннего расследования в Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не получал уведомления об утечке персональных данных от логистического оператора СДЭК. Там напомнили, что компания, допустившая утечку персональных данных, должна уведомить об этом в течение 24 часов после взлома.

Сбой в работе СДЭК начался два дня назад. Третий день клиенты не могут получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы: «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркнули, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.