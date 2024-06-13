Депутат Госдумы на Mercedes выехал на встречку и устроил ДТП в Подмосковье РЕН ТВ: депутат Госдумы попал в ДТП с двумя пострадавшими в Подмосковье

Фото: ГД РФ

Алексей Езубов

Депутат Госдумы Алексей Езубов пострадал в ДТП в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших.

Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Угличе легковушка задавила ребенка на перекрестке улиц Свободы и Ярославская. Четырехлетняя девочка переходила дорогу вместе со взрослыми, которые не успели среагировать на летящий на них ВАЗ-2111. В отношении лихача возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое взрослых переводят через дорогу ребенка. Водитель легковушки, не сбавляя скорость, влетел в них. Удар пришелся по девочке. От травм она скончалась на месте.

Ранее возле Химок на 76-м километре МКАД произошло смертельное ДТП. Грузовик опрокинулся на проезжей части. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель большегруза скончался на месте. Предположительно, мужчина не справился с управлением. Это и послужило причиной трагедии.