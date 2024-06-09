Легковушка насмерть задавила четырехлетнюю девочку в Угличе В Ярославской области водитель ВАЗ насмерть сбил четырехлетнюю девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Легковушка задавила ребенка на перекрестке улиц Свободы и Ярославская в Угличе. Четырехлетняя девочка переходила дорогу вместе со взрослыми, которые не успели среагировать на летящий на них ВАЗ-2111. Против лихача завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказано в сообщении ведомства.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое взрослых переводят через дорогу ребенка. Водитель легковушки, не сбавляя скорость, влетел в них. Удар пришелся по девочке. От травм она скончалась на месте.

Ранее в Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик погиб под колесами грузовика: 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, при повороте направо во двор совершил наезд на ребенка, который двигался по тротуару на самокате. На опубликованных кадрах видно, как мать мальчика не успела отреагировать, и он оказался под колесами машины. Мальчик скончался на месте от полученных травм.