Возле Химок на МКАД произошло смертельное ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 76 км МКАД грузовик опрокинулся на проезжей части, сообщает столичная Госавтоинспекция. Водитель большегруза погиб на месте.

По предварительным данным на 76 км внутренней стороны МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть. В результате дорожной аварии водитель грузовика от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ГАИ.

Департамент транспорта Москвы рассказывает об ограничении движения на северном участке кольцевой автодороги. Перекрыты три их шести полос.

Движение ограничено до 3 полос из 6 и затруднено на 5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — заявили в Дептрансе.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Угличе легковушка задавила ребенка на перекрестке улиц Свободы и Ярославской. Четырехлетняя девочка переходила дорогу вместе со взрослыми, которые не успели среагировать на летящий на них ВАЗ-2111. В отношении лихача возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое взрослых переводят через дорогу ребенка. Водитель легковушки, не сбавляя скорость, влетел в них. Удар пришелся по девочке. От травм она скончалась на месте.