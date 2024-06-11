Депутат Госдумы лишился должности главы комитета по делам национальностей Госдума освободила Семигина от должности главы комитета по делам национальностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Семигин

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли решение освободить от должности главы комитета по делам национальностей Геннадия Семигина, передает ТАСС. Парламентарий представляет партию «Справедливая Россия — За правду». В прошлом году он угодил в скандал с оскорблением русских солдат.

Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета Государственной думы по делам национальностей, — говорится в постановлении.

Соответствующий документ ранее внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД. Фракция «Справедливая Россия — За правду» также намеревалась предложить освободить Семигина от должности.

Политсила планировала выдвинуть на пост председателя комитета по делам национальностей Яну Лантратову, которая в настоящий момент занимает должность зампреда комитета по просвещению. Глава фракции Сергей Миронов напомнил, что есть квоты на комитеты.

Семигин угодил в скандал осенью 2023 года, когда на сайте движения «Патриоты России» появилась статья от его имени. В материале сравнивались боевые качества чеченских и русских бойцов в зоне СВО.