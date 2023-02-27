В Госдуме ответили США, как долго Крым будет в составе России Депутат Ивлев: США стоит уяснить, что навсегда останется в России

Соединенным Штатам следует уяснить, что Крым навсегда останется в составе России, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что жители Крыма уже высказали свое мнение на референдуме в 2014 году, который проходил в соответствии с нормами ООН. Если же у кого-то появятся планы присвоить Крым себе, Россия сможет защитить полуостров, отметил Ивлев.

Крым пришел в Россию демократическим путем. Цифры голосования на референдуме убедительно это подтверждают. Референдум был проведен в строгом соответствии с уставом ООН и нормами международного права. США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Этот вопрос закрыт окончательно. Россия своими территориями не торгует и способна их защитить, — сказал депутат.

Также он вспомнил, что девять лет назад, в момент присоединения Крыма к России, над правительственными зданиями в Крыму развевались российские флаги.

Накануне советник американского президента по безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США полагают, что вопрос принадлежности Крыма в будущем может быть пересмотрен, несмотря на позицию властей России о том, что данная тема «закрыта окончательно». При этом он подчеркнул, что непосредственно Вашингтон не собирается участвовать в обсуждении суверенных вопросов другой страны.