В США предрекли пересмотр вопроса, чей Крым Салливан: США полагают, что вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Власти США полагают, что вопрос принадлежности Крыма в будущем может быть пересмотрен, несмотря на позицию властей России о том, что данная тема «закрыта окончательно». Такое мнение в интервью телеканалу NBC News высказал советник американского президента по безопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что непосредственно Вашингтон не собирается участвовать в обсуждении суверенных вопросов другой страны.

Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем, — сказал Салливан.

Он добавил, что на сегодняшний день Киеву следует сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя. По мнению Салливана, это должно помочь в результате «полностью восстановить территориальную целостность Украины».

Ранее Салливан заявил, что в Вашингтоне не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия. Однако, по словам дипломата, Москва может ударить тактическим ядерным оружием.

В свою очередь газета Mirror писала о том, что никто в дипломатических кругах Запада не верит, что Крым может снова оказаться под властью Киева. По данным газеты, это касается как Европы, так и США. Источник издания рассказал, что подобного мнения придерживаются и в Белом доме.