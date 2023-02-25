В США оценили возможность России применить ядерное оружие Politico: в США не нашли причин опасаться применения Россией ядерного оружия

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Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия. Однако, по словам дипломата, Москва может ударить тактическим ядерным оружием, сообщает Politico.

Салливан сказал, что нет реальных опасений того, что президент России Владимир Путин использует стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников.

Тем не менее есть внутренние страхи, что он может отдать приказ о применении тактических ядерных вооружений на поле боя на Украине, хотя сейчас нет признаков, что такое может вскоре случиться, — подчеркивается в публикации.

По данным издания, на встрече, которая носили непубличный формат, Салливан рассказал о разговоре президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что в Вашингтоне подтвердили «обязательства», которые мог бы взять на себя Белый дом, чтобы обеспечить безопасность Киева в контексте потенциальных мирных переговоров.

Издание уточнило, что, по мнению Салливана, не просматривается ни завершение боевых действий, ни начало реальных переговоров.

Ранее Джейк Салливан заявил, что США не наблюдают изменений в готовности ядерных сил РФ и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме. Так он ответил на вопрос, допускает ли Вашингтон, что эскалация напряженности может достичь нового этапа и заставить Москву задействовать вооружения следующего уровня.