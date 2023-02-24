В США рассказали об изменении в готовности российских ядерных сил Белый дом: США пока не наблюдают изменений в готовности российских ядерных сил

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Белый дом

США не наблюдают изменений в готовности ядерных сил РФ и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. Таким образом он ответил на вопрос, допускает ли Вашингтон, что эскалация напряженности может достичь нового этапа и заставить Москву задействовать вооружения следующего уровня.

На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил, — сказал Салливан.

Он также добавил, что Штаты регулярно напрямую контактируют с российскими коллегами, дабы не допустить возможных просчетов в этой теме.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Он пояснил, что российская сторона четко придерживается доктрины, в которой дается определение, в каких случаях оружие массового уничтожения может быть применено — в случае ядерной атаки на Россию или если атака будет настолько серьезна, что поставит под угрозу существование государства.