Западные дипломаты не верят в возможность оспорить статус Крыма Mirror: западные дипломаты не верят, что Крым может вернуться под контроль Украины

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Никто в дипломатических кругах Запада не верит, что Крым может снова оказаться под властью Киева, сообщает Mirror со ссылкой на источник. По данным газеты, это касается как Европы, так и США.

Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым <...> может вернуться под власть Украины, — подчеркивается в публикации.

Собеседник издания рассказал, что подобного мнения придерживаются и в Белом доме. Разговоров о том, что Киев может вернуть Крым под свой контроль, не ведут даже украинцы, добавил он.

Я был бы очень удивлен, если бы этот сценарий был у кого-либо на уме, — заявил собеседник издания.

Ранее политолог Геннадий Подлесный заявил, что Украина эксплуатирует тему Крыма, чтобы получать поддержку от Запада, хотя на самом деле полуостров не нужен Киеву. По его мнению, украинские власти за счет этой проблемы пытаются получить у стран Запада все, чтобы вернуть Крым, в том числе вооруженным путем.