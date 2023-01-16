Депутат Бессараб выступила против траты маткапитала на ЖКХ

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Материнский капитал не следует тратить на такие бытовые нужды, как оплата услуг ЖКХ, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. При этом она добавила, что поддержала бы предоставление семьям возможности покупки автомобиля на эти средства. Таким образом Бессараб прокомментировала инициативу, с которой выступила зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Что касается ЖКХ, на мой взгляд, это такие бытовые нужды, на которые не следует тратить средства материнского семейного капитала, все же у семьи должно остаться какое-то благо, — заявила Бессараб.

Автор идеи, депутат Лантратова, аргументировала свое предложение тем, что повышение траифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года отразилось на динамике расходов россиян. Парламентарий подчеркнула, что рост цен в первую очередь ударит по малообеспеченным семьям.

Ранее инициативу также раскритиковала глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина. Депутат подчеркнула, что помощь в оплате коммунальных услуг — задача государства, а материнский капитал нужно тратить на обеспечение материального благополучия ребенка.

Ранее политолог Андрей Орлов предложил разрешить оплачивать маткапиталом аренду жилья. По его мнению, это могло бы стать существенной мерой поддержки для молодых родителей, которые пока не могут приобрести жилье в ипотеку.