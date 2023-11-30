Депутат Аиткулова обвинила мемы и «веселые картинки» в пропаганде чайлдфри

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Мемы и другие «веселые картинки» используются идеологами чайлдфри и детоненавистничества для навязывания своих взглядов подросткам, рассказала депутат Госдумы Эльвира Аиткулова в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, они активно распространяются в российских социальных сетях и формируют общественное мнение. При этом Аиткулова подчеркнула, что распространение таких мемов ведется сознательно.

Парламентарий утверждает, что идеология чайлдфри распространяется в соцсетях по той же схеме, что и идеология ЛГБТ. Для этого используются сообщества в социальных сетях, в которых публикуются различные мемы, считает она. При этом Аиткулова отмечает, что между идеологией сознательного нежелания иметь детей и детоненавистничеством в таких сообществах проходит очень тонкая грань.

Посмотрев эти сайты, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, какие-то веселые картинки, это надо увидеть, — рассказала она.

Аиткулова ранее заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно тексту законопроекта, разработанного депутатами из Башкортостана, в России предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.