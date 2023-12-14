«Делает все»: Путин о роли Эрдогана в войне Израиля и Палестины Путин заявил, что Эрдоган делает все для урегулирования ситуации в Газе

Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает все возможное для того, чтобы ситуация в секторе Газа была изменена в лучшую сторону, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции. По его словам, Эрдоган как никто другой пытается создать условия для долгосрочного мира и прекращения этой катастрофы.

Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира. Это очевидно. Он очень активен на этом направлении, и дай Бог ему здоровья, потому что то, что происходит, — это, конечно, катастрофа, — заявил Путин.

Глава государства также призвал сравнить действия Израиля в Газе и российскую спецоперацию. По его словам, достаточно посмотреть на происходящее — и разница будет очевидна.

Посмотрите на СВО и на то, что происходит в Газе, и, как говорится, почувствуйте разницу, — отметил Путин.

Россия и Израиль имеют договоренность, в рамках которой РФ обязалась увеличить поставки медицинского оборудования, добавил президент. По его словам, Москва, безусловно, это сделает и продолжит оставаться в контакте со всеми сторонами конфликта.

В ходе прямой линии Путин также объяснил, от чего зависит нормализация отношений России и Евросоюза. По его словам, западные державы должны перестать пытаться задвинуть РФ на второй план.