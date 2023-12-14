Путин объяснил, от чего зависит нормализация отношений с Евросоюзом Путин заявил, что Россия не портила отношения с Западом

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Нормализация отношений с Европейским союзом зависит от самого ЕС, так как Россия не портила отношения с Западом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с участием российских и иностранных журналистов. По его словам, которые приводятся в эфире Первого канала, западные державы пытались «задвинуть» Россию на второй план.

Что касается нормализации отношений с ЕС, это зависит не только от нас. Мы же не портили отношения, это с нами портили отношения и нас все время пытались задвинуть на второй или третий план, пренебрегая нашими интересами, — заявил глава государства.

Владимир Путин ранее высказался о текущей ситуации в российской экономике на фоне введения ограничений со стороны стран Евросоюза. По его словам, она накопила достаточный для развития запас прочности, что стало возможным благодаря консолидации общества и укреплению силовых структур. Глава государства отметил, что сегодня в России наблюдается рост промышленного производства в частности и экономики в целом.

В 2023 году президент объединил пресс-конференцию и прямую линию в единое мероприятие, которое получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Оно проходит в Гостином Дворе в Москве. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин получил свыше 1 млн обращений от граждан.