«Даже номер не тот»: в Госдуме посмеялись над роликом ЦРУ на русском языке Депутат Журавлев заявил, что в ЦРУ не осталось специалистов по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалистов по России в Центральном разведывательном управлении США не осталось, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал вербовочный ролик ЦРУ, снятый на русском языке. Парламентарий подчеркнул, что подобное сотрудничество с иностранным ведомством является госизменой. Депутат обратил внимание, что на кадрах даже автомобильный номер не соответствует российским стандартам из-за буквы «Я».

Ролик ЦРУ больше всего напоминает листовки, что разбрасывали над линией фронта в Великую Отечественную с самолетов гитлеровские летчики. Заметно, между прочим, что в США совсем не стало специалистов по России. Поделка изготовлена из рук вон плохо, озвучена чуть ли не нейросетью, и в содержании фактические ошибки, у нас, если не ошибаюсь, вообще-то нет номеров автомобилей с буквой «Я». Поверить ЦРУ могут только не совсем умные люди, — подчеркнул Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разведки разных стран мира часто прибегают к средствам массовой информации, в том числе к социальным сетям, чтобы рекрутировать новых сотрудников. Он шутливо посоветовал ЦРУ обратить внимание на российскую соцсеть «ВКонтакте», которая пользуется у россиян большей популярностью, чем американский Twitter (X).