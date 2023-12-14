«Дай бог здоровья всем им»: Путин о блогосфере Путин: блогосфера в России свободна и максимально демократизирована

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что блогерская сфера в России свободна и максимально демократизирована. Глава государства в то же время отметил, что на работающих в блогосфере людях лежит колоссальная ответственность.

Это свободная сфера такая. Она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите, постараемся поправить. А если все развивается так, как вы считаете нужным, ну и дай бог здоровья всем им, будем и дальше создавать такую атмосферу, такие условия для развития блогосферы, — заявил Путин.

Президент указал, что блогеры в своей деятельности должны исходить из корпоративной этики и самоограничений. По его словам, это касается морали, нравственности, безопасности детей. Путин высказал мнение, что лучше, когда профессиональное сообщество организуется так же, как в «сфере высоких технологий».

Глава государства назвал очень важным оказание молодым блогерам поддержки людьми, имеющими большой опыт как в целом в жизни, так и в бизнесе. Например, в вопросах регистрации ИП и налогов.

Должно быть, безусловно, даже одним из приоритетов государственных, — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что главными вопросами для России являются укрепление суверенитета, безопасности, обороноспособности, обеспечение прав россиян, а также суверенитет в сферах экономики и технологий. Он подчеркнул, что без суверенитета существование такой страны невозможно.