Ассоциация блогеров обрела юридический статус в России Росреестр внес Ассоциацию блогеров в список саморегулируемых организаций

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Росреестр внес Ассоциацию блогеров и рекламных агентств (АБА) в список саморегулируемых организаций (СРО), теперь они смогут принимать участие в обсуждении законопроектов и устанавливать стандарты рынка, сообщает «Коммерсант». В составе АБА значатся 46 тысяч агентств и 50 тысяч блогеров. Пребывание в этом статусе откроет двери для ассоциации в участии в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, а также позволит обжаловать в арбитражном суде нормативно-правовые акты органов государственной власти и устанавливать нормы в области influence-маркетинга.

Росреестр внес Ассоциацию блогеров и агентств в список саморегулируемых организаций. <...> Членство в СРО облегчит доступ к госзаказам, позволит организовать прямую и неформальную господдержку определенных блогеров, — говорится в сообщении.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала заявление на имя ГУ МВД по Москве Олега Баранова с просьбой проверить российских блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди. По мнению Мизулиной, все они могут действовать по мошенническому сценарию, схожему с тем, по которому работал задержанный блогер Аяз Шабутдинов.