Дачников предупредили о смертельно опасных сорняках Депутат Чаплин: белена и болиголов являются смертельно опасными сорняками

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Белена, болиголов пятнистый и белладонна, которые могут расти на даче, являются смертельно опасными сорняками, предупредил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что даже небольшие дозы белладонны обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами.

Красавка обыкновенная, или белладонна, содержит алкалоиды группы атропина. Даже небольшие дозы этого яда обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами. Белена, или «бешеница», — крупные желтые цветы, привлекающие внимание. Небольшое количество вызывает галлюцинации, судороги и смерть, — уточнил Чаплин.

По словам депутата, лютик едкий, который также называют «куриной слепотой», сильно раздражает кожу, дыхательную систему и внутренние органы при контакте с ним. Он уточнил, что это может привести к аллергической реакции и даже временной слепоте, если вещество сорняка попадет в глаза.

Юрист Надежда Локтионова ранее предупредила, что россиянам может грозить штраф за сорняки на дачных участках. По ее словам, размер взыскания будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.