Россиянам рассказали о размерах штрафов за оставленные на дачах сорняки Юрист Локтионова: москвичам грозит штраф за сорняки от 2 тысяч рублей

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Россияне могут заплатить штраф за сорняки на дачных участках, заявила в беседе с Lenta.ru юрист Надежда Локтионова. По ее словам, размер взыскания будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

В регионах могут устанавливаться и более высокие штрафы за это нарушение. Например, в Москве гражданин заплатит от двух до пяти тысяч рублей, должностное лицо — от 20 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 150 до 700 тысяч рублей, — перечислила юрист.

Локтионова обратила внимание, что одним из самых вредных сорняков является борщевик Сосновского, который быстро распространяется на заброшенных территориях. Он также является опасным растением.

Юрист Илья Русяев ранее напомнил дачникам о наказании за выращивание на участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. По его словам, россияне могут лишиться свободы на срок до восьми лет или заплатить штраф до 300 тысяч рублей.

Садовод Андрей Туманов прежде указал, что владельцы заброшенных участков чаще всего не платят взносы. По его словам, за них вынуждены платить другие члены садоводческих товариществ.