Дачникам рассказали, как защитить сад и огород от проливных дождей Депутат Чаплин: приподнятые грядки спасут дачные культуры от ливней

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От проливных дождей дачные культуры спасут приподнятые грядки, дренажная система, а также мульчирование почвы соломой, опилками или коровьим навозом, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он также призвал очищать участок от старых и больных растений.

Оптимизируйте дренажную систему на даче, чтобы избежать застоя воды. Если ее нет, воспользуйтесь поднятыми грядками, чтобы корневая система не пострадала. Помните о мульчировании почвы соломой, опилками, коровьим навозом. Это помогает контролировать уровень влаги и защищает культуры от прямого контакта с водой, предотвращает эрозию почвы, — заявил Чаплин.

Парламентарий посоветовал не забывать о своевременной обрезке и прореживании посадок. Эксперт объяснил, что густые растения задерживают больше влаги, а это может привести к грибковым заболеваниям. Чаплин подчеркнул, что регулярное удаление зараженных и поврежденных насаждений не только улучшит их проветриваемость, но и снизит риск развития болезней.

Задумайтесь о специальных укрытиях: пленка или агроволокно позволят контролировать количество осадков, попадающих на растения. Эти материалы создают барьер, защищая растения от прямого воздействия дождя, но при этом не препятствуют прохождению света и воздуха. Однако не все растения нуждаются в защите от дождей, — добавил депутат.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что практически вся неделя в Москве будет ненастной, ожидаются проливные дожди и грозы. По ее словам, пик осадков пришелся на понедельник, 17 июня. Она подчеркнула, что при этом в столице будет довольно тепло.