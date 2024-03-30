Захарова посоветовала подарить Бербок карту и учебник по истории Захарова посоветовала подарить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник по истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо подарить карту и учебник по истории, считает представитель российского дипведомства Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывания главы МИД ФРГ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в вооруженный конфликт, передает РИА Новости.

Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши, — сказала Захарова.

Ранее Бербок заявила, что Путин не хочет вести переговоры о завершении украинского конфликта. Министр добавила, что в случае победы России на Украине безопасность всей Европы и международный порядок «окажутся под угрозой». При этом она сообщила о нежелании отправлять немецкие войска на помощь ВСУ.

Сам российский лидер же неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом. При этом, отмечал он, они должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Украины. Путин отмечал, что РФ известны все «морковки, которые собираются показывать» Москве в ходе переговоров.