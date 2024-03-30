Бербок обвинила Путина в отказе вести переговоры с Украиной

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин не хочет вести переговоры о завершении конфликта на Украине, передает издание Tagesspiegel. Глава МИД также обвинила российского лидера в желании втянуть НАТО в вооруженное противостояние.

Он определенно не хочет вести переговоры, — заявила Бербок.

Министр добавила, что в случае победы России на Украине безопасность всей Европы и международный порядок «окажутся под угрозой». При этом она заявила о нежелании отправлять национальные войска на помощь ВСУ.

Бербок также прокомментировала высказывания о страхе канцлера ФРГ перед Путиным, добавив, что эта информация не соответствует действительности. Заявления министра вызвали недовольство у пользователей Twitter (X). Они призвали Бербок уйти в отставку.

Президент России неоднократно сообщал о готовности Москвы к переговорам с Украиной. При этом, отмечал он, они должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Киева. Российский лидер отметил, что России известны все «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить Москву в своевременности переговоров.