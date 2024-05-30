«Чревато последствиями»: в ГД осудили ликвидацию улицы Гагарина в Алма-Ате Депутат Водолацкий осудил ликвидацию улицы Гагарина в Алма-Ате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru осудил ликвидацию улицы Гагарина в Алма-Ате. По его словам, это желание забыть совместную с СССР историю и тот факт, что Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Депутат считает, что такое решение чревато последствиями.

Это желание забыть нашу совместную историю, историю СССР и факт того, что Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Учитывая, что космодром Байконур находится на территории Казахстана, украсть улицу у Гагарина, на мой взгляд, неправильно. Это политически неверно и может иметь последствия, в том смысле, что потом могут начать убирать и другие памятники, — пояснил Водолацкий.

По мнению парламентария, это грозит для Казахстана отсутствием совместного будущего с Россией. Водолацкий добавил, что сейчас президенты двух государств общаются, у них есть много совместных проектов по разным направлениям.

Президент Казахстана поддерживает инициативы нашего президента, поэтому мы будем продолжать совместную работу по многим направлениям. Я полагаю, что решение о переименовании улицы было принято главой города, который не отдает отчета своим действиям, и его поправит руководство Казахстана, — заключил парламентарий.

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